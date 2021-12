Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette opération colossale plombée par un joueur de Xavi ?

Publié le 24 décembre 2021 à 16h00 par A.D.

Arrivé à l'été 2020 au FC Barcelone, Sergino Dest ne manquerait pas de pistes pour partir au mois de janvier. En effet, l'international américain serait dans le viseur du Bayern et pourrait être impliqué dans un échange avec Noussair Mazraoui de l'Ajax. Toutefois, Sergino Dest fermerait totalement la porte à un départ du Barça.

Orphelin de Nelson Semedo, parti à Wolverhampton à l'été 2020, le FC Barcelone a décidé de miser sur Sergino Dest. Mais après seulement un an et demi, le club catalan pourrait déjà se débarrasser de son latéral droit américain. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Sport.es , le Barça aimerait boucler un échange entre Sergino Dest et Noussair Mazraoui avec l'Ajax. Toutefois, l'ancien pensionnaire des Lanciers ne l'entendrait pas de cette oreille.

Sergino Dest refuse de quitter le Barça