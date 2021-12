Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour Paul Pogba !

Publié le 24 décembre 2021 à 13h00 par A.D. mis à jour le 24 décembre 2021 à 13h09

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba pourrait quitter le club librement et gratuitement à l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG, en embuscade pour réaliser un gros coup 0€. Malgré tout, les Red Devils ne négocieraient avec aucun club pour une vente en janvier.

Alors que son contrat court jusqu'au 30 juin, Paul Pogba pourrait ne plus faire long feu du côté de Manchester United. D'autant qu'il ne semblerait pas du tout être emballé par l'idée de prolonger et que plusieurs écuries européennes, dont le PSG, aimeraient l'enrôler. Alors que le mois de janvier approche à grand pas, Paul Pogba n'aurait pas encore pris sa décision finale quant à son avenir. Sachant qu'elle pourra négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix dès le mois de janvier, La Pioche n'aurait pas encore décidé si elle allait prolonger avec Manchester United ou prendre le large d'après Fabrizio Romano. Dans cette optique, Manchester United n'aurait pas encore lancé les démarches pour vendre Paul Pogba en janvier.

Paul Pogba est loin d'une vente en janvier