Mercato - OM : Benedetto a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 23 décembre 2021 à 21h45 par La rédaction

Lors du dernier mercato estival, Dario Benedetto a été prêté avec option d'achat à Elche par l'OM. Toutefois, l'Argentin semblerait être prêt à changer d'air dès le prochain mercato hivernal.

Dario Benedetto aime Boca Juniors et n'en cache pas. Dernièrement, le buteur a déclaré sa flamme au club de Buenos Aires dans un entretien pour TYC Sports : « Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible. » Et Dario Benedetto pourrait bien être déterminé à rapidement retourner à Boca Juniors, où l'avant-centre a joué entre 2016 et 2019.

Benedetto attend une offre de Boca Juniors cet hiver