Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Une décision fracassante prise par le Real Madrid ?

Publié le 23 décembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Le quotidien AS affirme que Carlo Ancelotti souhaite le report de l’offensive sur Haaland à juin 2023 Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif espagnol AS révèle de nouveaux éléments dans le dossier Erling Haaland. Selon AS , Carlo Ancelotti aurait émis le souhait de décaler la signature du Norvégien à l’été 2023, estimant que Benzema était au top et qu’il était préférable d’attendre un an pour Haaland afin de ne pas créer un embouteillage offensif cette saison, avec quatre joueurs XXL pour trois places (Vinicius, Benzema, Mbappe, Haaland). Par ailleurs, le Real pourrait lui y voir une façon de lisser son investissement pour le duo Mbappe-Haaland, ce qui le rendrait plus facile à assumer au budget. Que faut-il en penser ?

Hypothèse plausible

S’il apparaît tout à fait plausible que Carlo Ancelotti ait soumis cette volonté, dans un souci de maintenir un équilibre à son vestiaire, le fait que le président Florentino Pérez donne son feu vert ou pas sera révélateur. Si le Real valide le report à juin 2023 de son offensive sur Haaland, deux conclusions sont possibles : soit le club merengue est absolument certain qu’Haaland ne veut signer qu’à Madrid, et qu’en conséquence, il peut se permettre d’attendre un an de plus, soit il anticipe le fait de ne pas être en mesure de financer le double deal Mbappe-Haaland cet été, et il tente donc un coup de poker pour reporter l’opération Haaland d’un an, sachant qu’elle aura forcément les faveurs de Dortmund.