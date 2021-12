Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence XXL pour Jonathan David !

Publié le 22 décembre 2021 à 23h45 par La rédaction

Alors que Jonathan David pourrait quitter le LOSC en cas de bonne offre, le PSG apprécie le profil du Canadien comme l'a révélé le 10sport.com. Toutefois, le club de la capitale devra faire face à la concurrence de certains cadors italiens.

Leonardo multiplie les pistes en coulisses afin de préparer le possible départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Comme révélé par le10sport.com, le PSG a fait de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland ses deux priorités en attaque en cas de départ du Français. Toutefois, Paris lorgne également en Ligue 1, puisque la direction parisienne surveille attentivement la situation de Jonathan David selon nos informations exclusives. Sur Radio Canada , l'agent du joueur, Nick Mavromaras, a même ouvert la porte à un transfert au PSG, en déclarant notamment : « On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens. » Et Leonardo devrait effectivement se méfier de la concurrence italienne dans ce dossier...

Le Milan AC et l'Inter suivent Jonathan David