Mercato - LOSC : Dénouement imminent pour le départ de Jonathan Ikoné !

Publié le 22 décembre 2021 à 19h33 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de la Fiorentina, Jonathan Ikoné devrait prendre le chemin de l’Italie dès jeudi.

Ce n’est plus qu’une question d’heures pour Jonathan Ikoné ! Absent du groupe pour affronter Bordeaux ce mercredi soir, l’attaquant du LOSC devrait prendre le chemin de l’Italie dans les prochaines heures. D’après le journaliste Fabrizio Romano, le club lillois et la Fiorentina sont tombés d’accord pour le transfert de Jonathan Ikoné, estimé à 14M€ + 1M€ de bonus et un pourcentage sur la prochaine revente (15%). Le joueur devrait passer sa visite médicale à Florence ce jeudi avant de s’engager avec son nouveau club.