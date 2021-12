Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel élément improbable dans le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 27 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait rejoindre gratuitement le Real Madrid. Mais selon le règlement de la FIFA, le club merengue serait obligé d’en informer le club parisien… Explications.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’international français arrivera au terme de son contrat en fin de saison, et dès le 1er janvier 2022, il pourra négocier les contours de son futur contrat avec le Real Madrid qui semble bien parti pour rafler la mise avec Mbappé. Mais ce dossier serait un tout petit peu plus compliqué que prévu pour le club espagnol.

Le Real Madrid obligé de prévenir le PSG pour Mbappé ?