Mercato - PSG : Le feuilleton Mauricio Pochettino a fait énormément parler à Paris !

Publié le 27 décembre 2021 à 0h15 par T.M.

Si Mauricio Pochettino est aujourd’hui toujours l’entraîneur du PSG, cela a été loin d’être évident au cours des derniers mois…

En janvier dernier, le PSG avait opéré un grand changement sur son banc de touche. Après s’être séparé de Thomas Tuchel le jour de Noël, le club de la capitale avait nommé Mauricio Pochettino quelques jours plus tard. Le bon entraîneur pour mener à bien le projet QSI sur le long terme et enfin remporter la Ligue des Champions ? Si l’Argentin, ancien joueur du PSG, a atteint le dernier carré de Ligue des Champions, son bilan sur ses 6 premiers mois n’a pas été le meilleur. De plus, Pochettino aurait vite déchanté au PSG. Au point d’envisager un départ ? Alors que le natif de Murphy a nié ses envies d’ailleurs à l’intersaison, les rumeurs étaient pourtant nombreuses, l’annonçant au Real Madrid ou encore de retour de Tottenham. Cela ne s’est finalement pas fait que Pochettino a même fini par prolonger jusqu’en 2023 au PSG.

Cela est reparti de plus belle à l’automne !

Une prolongation qui n’a toutefois pas empêché le feuilleton Mauricio Pochettino de faire à nouveau énormément parler ces dernières semaines. En effet, le cas de l’entraîneur du PSG s’est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs. Alors que Pochettino n’arrive toujours pas à convaincre, il a été question d’un départ. Tandis que l’ancien de Tottenham était annoncé à Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, c’est Zinedine Zidane qui était pressenti pour le remplacer à Paris. Finalement, Ralf Rangnick a rejoint les Red Devils et le PSG a confirmé Pochettino à son poste. La fin d’un feuilleton ? Pas sûr puisqu’à la fin de la saison, ce dossier pourrait bien revenir au premier plan…