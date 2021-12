Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Sampaoli lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 26 décembre 2021 à 23h00 par Th.B.

Alors que l’OM dispose d’une véritable pépite dans ses rangs en la personne de Bamba Dieng et qu’une prolongation de contrat pourrait intervenir à la fin de la saison, l’avenir du Sénégalais ne semble pas totalement scellé… Explications.

Bamba Dieng pourrait-il quitter l’OM à la fin de la saison ou y prolonger son contrat ? Le jeune attaquant sénégalais qui a été l’auteur de quelques coups d’éclat lors de la première partie de saison devrait s’entretenir avec le président Pablo Longoria selon RMC Sport dans le cadre d’une potentielle prolongation de contrat, l’accord ayant récemment été trouvé ne porterait que sur une augmentation de son salaire. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Bamba Dieng serait donc susceptible d’être blindé par les dirigeants de l’OM. Qu’en pense le principal intéressé ?

« Je rêve d’autres clubs mais pour l’instant je suis un joueur de Marseille »