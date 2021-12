Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça en est où de la vente de l’OM ?

Publié le 26 décembre 2021 à 23h45 par T.M.

Depuis de nombreux mois maintenant, la vente de l’OM fait énormément parler. Et les informations continuer d’affluer à ce sujet et ce malgré les nombreux démentis de Frank McCourt.

En 2017, Frank McCourt a repris l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Va-t-il désormais passer la main à quelqu’un d’autre ? La rumeur court depuis plus d’un an maintenant qu’une vente du club phocéen est possible. Il y a d’ailleurs des candidats. Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal étaient ainsi très intéressés, mais désormais, ce sont les Saoudiens qui sont annoncés comme les futurs propriétaires. Chose que réfute Frank McCourt, qui assure qu’il n’est pas vendeur. Il n’empêche que Thibaud Vézirian persiste à ce sujet, l’OM est déjà vendu. « Je confirme, l’OM est vendu, c’est une fusion acquisition (…) Le problème c’est que parler aux supporters de foot d’une cession d’entreprise on n’est plus sur le même sujet (…) La situation est très claire, le 5 février 2021 il y a eu signature d’un acte de cession », a-t-il encore répété dernièrement.

Une réunion pour la vente de l’OM ?

L’OM serait donc vendu, mais pour le moment, il n’y a aucune annonce à ce sujet. Il n’empêche qu’une vente du club phocéen est d’actualité. En effet, comme le10sport.com a pu vous le révéler le 29 novembre dernier, une réunion s’est récemment tenue à Dubaï avec pour objet la cession du club de Frank McCourt. Des candidats se sont d’ailleurs manifestés à cette occasion. De son côté, le propriétaire américain, pas enclin à vendre l’OM, est tout de même à l’écoute des offres.