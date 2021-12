Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino annonce la couleur pour cet hiver !

Publié le 21 décembre 2021 à 14h45 par T.M. mis à jour le 21 décembre 2021 à 14h46

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier, Mauricio Pochettino a été interrogé sur les plans du PSG pour cette occasion.

A quoi faut-il s’attendre pour le mercato de janvier au PSG ? Alors que l’effectif de Mauricio Pochettino a quelques carences, Leonardo avait récemment expliqué qu’il ne fallait pas s’attendre à grand chose à Paris durant le marché des transferts : « Le mercato est comme la bourse. Tout le monde appelle tout le monde tout le temps. Le mercato de janvier est différent, on l’appelle le mercato de réparation. Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement ».

« On n'a pas encore parlé »