Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent très bon pour le nouveau dossier chaud de Leonardo !

Publié le 28 décembre 2021 à 1h45 par A.C.

Peu utilisé au Paris Saint-Germain, Abdou Diallo intéresserait plusieurs équipes à l’étranger.

Souvent par le passé Leonardo s’est tourné vers la Serie A pour renforcer le Paris Saint-Germain et il pourrait harder la même recette... mais cette fois pour vendre ! L’Équipe a en effet annoncé que le directeur sportif du PSG doit absolument récupérer 100M€ venant du départ de plusieurs joueurs et cela pourrait concerner Layvin Kurzawa, vraisemblablement très apprécié par la Lazio. Et pour le laisser filer, Leonardo pourrait même décider de prendre en charge une partie de son salaire !

Le clan Diallo serait proche de Milan