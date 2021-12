Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle option se présente pour Kurzawa !

Publié le 27 décembre 2021 à 22h10 par A.C.

Peu utilisé au Paris Saint-Germain cette saison, Layvin Kurzawa pourrait se relancer en Serie A.

La longue absence de Juan Bernat ne l’a pas vraiment aidé. Alors qu’il a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Layvin Kurzawa semble plus que jamais être en marge de l’effectif. Mauricio Pochettino fait peu appel à lui et Leonardo devrait en profiter cet hiver, puisqu’il doit se concentrer sur les ventes. L’Équipe a en effet récemment annoncé que le PSG doit récupérer pas moins de 100M€ avec le départ de plusieurs joueurs et après Rafinha qui a déjà rejoint la Real Sociedad, Kurzawa pourrait être le prochain.

Kurzawa proposé à la Lazio