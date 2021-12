Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a trouvé la solution pour Matthijs de Ligt !

Publié le 27 décembre 2021 à 21h30 par A.D.

A la peine à la Juventus, Matthijs de Ligt serait dans le collimateur du FC Barcelone. Toutefois, Xavi et Joan Laporta n'auraient pas les moyens de s'offrir le défenseur néerlandais pour le moment. Pour réussir le coup De Ligt, les Catalans seraient contraints de se débarrasser de Philippe Coutinho et de Samuel Umtiti au préalable, et ce, pour libérer de la place dans leur masse salariale.

Comme l'a laissé clairement entendre Mino Raiola, Matthijs de Ligt pourrait quitter la Juventus dans un avenir proche pour s'engager en faveur du PSG, du FC Barcelone ou du Real Madrid. « Je pense que nous savons tous quels clubs citer pour Matthijs de Ligt pour sa prochaine étape. Nous verrons cet été. La Premier League ? Ça peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain » , a confié dernièrement l'agent de Matthijs de Ligt à NOS .

Xavi doit sacrifier Coutinho et Umtiti pour De Ligt