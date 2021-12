Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi dresse son plan de vol dans ce chantier colossal !

Publié le 27 décembre 2021 à 15h30 par La rédaction

Face aux énormes carences défensives du FC Barcelone, Xavi chercherait à recruter dans ce secteur en 2022. Ainsi, le technicien espagnol viserait plusieurs joueurs afin d'enregistrer des renforts dès cet hiver, mais également l'été prochain. Néanmoins, le Barça se retrouverait d'abord dans l'obligation de vendre.

Le FC Barcelone veut se relancer en 2022. Cette saison, le club culé est à la peine sur tous les plans et ce malgré l'arrivée de Xavi le 6 novembre dernier. Le Barça pointe en effet à une décevante 7e place en Liga et a été éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions, une première depuis 20 ans. Pour tenter de remédier à cette énorme crise sportive, Xavi aurait proposé plusieurs noms à Joan Laporta afin de renforcer son effectif dès le mois de janvier.

Koundé, De Ligt et Christensen sont ciblés mais...

Selon les informations du journaliste Gerard Romero, Xavi aurait dernièrement demandé à sa direction de recruter Ferran Torres, Edinson Cavani et un défenseur central. Si l'arrivée de l'Espagnol est imminente, l'Uruguayen ne serait lui plus la priorité du Barça pour le poste d'avant-centre. Pour ce qui est du défenseur central, les Blaugrana auraient identifié plusieurs profils, à savoir Matthijs de Ligt (Juventus), Jules Koundé (FC Séville) et Andreas Christensen (Chelsea). Le Français ne devrait pas changer de club en janvier et le recrutement du Néerlandais s'avérerait trop difficile pour le moment. De plus, le FC Barcelone se retrouverait d'abord dans l'obligation de vendre Clément Lenglet ou Samuel Umtiti avant de pouvoir enregistrer la venue d'un nouveau joueur en défense.

Pour succéder à Alba, le Barça pense à Gaya