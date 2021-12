Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cavani, Aubameyang... Xavi reçoit une grande nouvelle !

Publié le 27 décembre 2021 à 12h00 par A.D.

En plus de Ferran Torres, qui devrait signer ce lundi au FC Barcelone, Xavi aurait plusieurs noms en tête pour renforcer son attaque, et notamment ceux d'Edinson Cavani et de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon la presse italienne, la Juventus laisserait désormais le champ libre au coach du Barça sur ces deux dossiers.

De retour au FC Barcelone pour redorer le blason catalan, Xavi aurait prévu de frapper fort lors du mercato hivernal pour remplir sa mission. Pour mettre toutes les chances de son côté, le coach espagnol aimerait renforcer l'attaque du Barça. Dans cette optique, Xavi serait en train de finaliser le transfert de Ferran Torres, mais il pourrait ne pas en rester là. En effet, l'ancien d'Al-Sadd s'intéresserait également à d'autres attaquants, tels qu'Edinson Cavani ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Et heureusement pour Xavi, il ne devrait plus se frotter à la Juventus sur ces deux dossiers.

Cavani et Aubameyang déjà oubliés par la Juve ?