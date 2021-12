Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris une décision fracassante pour cette star de Guardiola !

Publié le 27 décembre 2021 à 14h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, le FC Barcelone aurait coché plusieurs noms, dont Ferran Torres, Raheem Sterling et Hakim Ziyech. Alors que le premier serait sur le point de signer au Barça, Xavi devrait oublier toutes ses autres pistes offensives.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a peu, Xavi voudrait profiter du mercato hivernal pour relancer la saison de son équipe. Dans cette optique, l'ancien capitaine du Barça aurait identifié plusieurs profils en attaque, et notamment ceux de Ferran Torres, Raheem Sterling, Edinson Cavani ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang. Et alors qu'il serait sur le point d'officialiser l'arrivée de Ferran Torres, Xavi aurait décidé de renoncer à toutes ses autres cibles offensives.

Xavi aurait tiré un trait sur Raheem Sterling