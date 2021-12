Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace identifiée dans ce dossier XXL de Leonardo !

Publié le 28 décembre 2021 à 0h15 par D.M.

Le Bayern Munich aurait l'intention de recruter Antonio Rüdiger à la fin de la saison et d'affronter notamment la concurrence du PSG dans ce dossier.

A la recherche de la moindre opportunité sur le marché, Leonardo aurait identifié un joli coup. Le directeur sportif du PSG voudrait amener à Paris Antonio Rüdiger, qui ne parvient pas à prolonger son contrat avec Chelsea. Et pour cause, le joueur allemand réclamerait la somme de 12M€ à ses dirigeants. Une somme bien trop élevée pour les Blues , qui pourraient perdre un leader défensif. Son agent et frère ne fermerait pas la porte à un départ et aurait récemment rencontré les responsables du PSG. Sahr Senesie garderait aussi contact avec ceux du Real Madrid.

Le Bayern Munich, rival du PSG et du Real Madrid