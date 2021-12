Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Pérez rencontre un problème de taille avec cet indésirable d’Ancelotti !

Publié le 27 décembre 2021 à 22h30 par H.G. mis à jour le 27 décembre 2021 à 22h31

Alors que le Real Madrid ne serait pas contre l'idée de se séparer d’Isco cet hiver, l’international espagnol n’attirerait pas vraiment les foules.

Depuis maintenant plusieurs années, Isco n’est plus que l’ombre de lui-même au Real Madrid. L’ancien joueur de Malaga n’est effectivement plus du tout un titulaire au sein de l’écurie espagnole et n’entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti cette saison. De ce fait, à près de six mois de la fin de son contrat, les Merengue ne seraient clairement pas opposés à l’idée de le voir partir au cours de cette fenêtre hivernale des transferts.

Personne n’a contacté Isco