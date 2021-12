Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’active pour régler le cas Umtiti !

Publié le 28 décembre 2021 à 1h00 par B.C.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Samuel Umtiti serait notamment dans les petits papiers de Fenerbahçe. Le club culé est d’ailleurs prêt à faire le maximum pour acter le départ du Français.

Après s’être rapidement imposé au FC Barcelone, Samuel Umtiti a vu sa situation se dégrader au fil des mois, la faute notamment à plusieurs pépins physiques. L’international français n’est plus que l’ombre de lui-même et se retrouve dans la peau d’un indésirable chez les Blaugrana , lui qui n’a joué qu’un match depuis le début de la saison. Alors que Joan Laporta cherche à se séparer de plusieurs éléments cet hiver, Samuel Umtiti est une nouvelle fois poussé vers la sortie, et le club culé semble prêt à tout pour trouver une issue favorable.

Le Barça veut se séparer d’Umtiti