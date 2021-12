Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est dans une impasse avec Samuel Umtiti !

Publié le 18 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

A Barcelone, on cherche à dégraisser et le départ de Samuel Umtiti est notamment envisagé. Pour autant, se séparer du Français n’est pas aussi simple que cela…

Après s’être fait une place de choix dans la défense centrale du FC Barcelone, Samuel Umtiti n’est aujourd’hui plus en odeur de sainteté. N’étant plus que l’ombre de lui-même à cause de ses pépins physiques au genou, le Français est clairement poussé vers la sortie au Barça. Cela fait maintenant plusieurs mois que les Blaugrana tentent de se débarrasser d’Umtiti. En vain. Et alors que le mercato hivernal approche, les manoeuvres reprennent pour trouver preneur pour l’ancien Lyonnais, mais les réponses reçues ne sont pas satisfaisantes.

Une blague ?