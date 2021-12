Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz prépare déjà un gros mercato à 0€ !

Publié le 18 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Tout juste arrivé sur le banc de l'ASSE, Pascal Dupraz espère frapper fort pour renforcer son effectif. Dans cette optique, plusieurs pistes concernant des joueurs libres circulent déjà.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a pris la succession de Claude Puel sur le banc de l'ASSE. Et rapidement, l'ancien coach de Toulouse a annoncé sa volonté de voir débarquer de nouveaux joueurs : « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner . » Et compte tenu des finances de l'ASSE, ce sont surtout des joueurs libres qui sont ciblés.

Plusieurs dossiers ouverts