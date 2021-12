Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros couac pour cette première arrivée hivernale ? La réponse !

Publié le 27 décembre 2021 à 23h30 par H.G. mis à jour le 27 décembre 2021 à 23h32

Alors que l’annonce de la venue de Ferran Torres a été retardée, aucun problème ne devrait compromettre l'arrivée de l'Espagnol.

Arrivé en Catalogne ce dimanche, Ferran Torres s’apprête à parapher un contrat de cinq ans avec le FC Barcelone. Celui qui arrive en provenance de Manchester City a même déjà passé passé sa visite médicale avec le club barcelonais et attend maintenant que celui-ci officialise la nouvelle de sa venue. Seulement voilà, alors que cela était attendu pour ce lundi, aucune officialisation n’est finalement tombée. Un problème serait-il survenu donc ? Pas vraiment si l’on en croit la presse catalane.

LaLiga examine les documents pour donner son feu vert