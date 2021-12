Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reprend ce dossier à 75M€ du Barça !

Publié le 27 décembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Dans les ultimes instants du mercato estival 2021, le FC Barcelone aurait tenté de s'offrir Dani Olmo, sans succès. Désireux de relancer ce dossier en vue de son recrutement hivernal, Xavi aurait finalement décidé de miser sur Ferran Torres. Un choix qui arrange les affaires du Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti viendrait d'inscrire le nom de l'attaquant du RB Leipzig sur ses tablettes.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a dû recruter malin et à prix mini pour renforcer son effectif. Alors que ses caisses ont été fortement touchées par la crise liée au coronavirus, Joan Laporta a multiplié les coups à 0€ pour satisfaire les demandes de Ronald Koeman. En effet, le président du FC Barcelone a profité des situations contractuelles de Memphis Depay (OL), Sergio Agüero et Eric Garcia (Manchester City) - tous en fin de contrat le 30 juin 2021 - pour les recruter librement et gratuitement lors de la dernière fenêtre de transferts. Et dans les ultimes instants du marché, Joan Laporta aurait tenté de rapatrier Dani Olmo au Barça, sans succès. La direction du RB Leipzig ayant refusé de lâcher l'un de ses hommes forts dans l'urgence, sachant qu'elle n'avait plus le temps de lui trouver un remplaçant.

Dani Olmo peut oublier le FC Barcelone, mais...

Une fois le marché fermé, Joan Laporta n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Dani Olmo. En effet, le patron du FC Barcelone aurait continué à suivre l'attaquant espagnol, et ce, dans l'optique de le recruter au mois de janvier. Et selon les informations de 24sata , le départ de Ronald Koeman n'y aurait rien changé. En effet, d'après le média croate, Xavi serait également un grand fan de Dani Olmo et aurait vu d'un bon oeil l'idée de l'attirer vers le FC Barcelone. D'ailleurs, l'ancien coach d'Al-Sadd aurait même demandé à Joan Laporta de lui offrir l'attaquant du RB Leipzig ou Ferran Torres lorsqu'il négociait son retour en Catalogne. Toutefois, le FC Barcelone aurait finalement arrêté son choix sur le pensionnaire de Manchester City, déjà promis à évoluer sous la tunique blaugrana à la reprise. Privé d'un retour au Barça, Dani Olmo pourrait tout de même quitter l'écurie Red Bull et l'Allemagne pour rejoindre un géant de Liga.

... peut rêver du Real Madrid