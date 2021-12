Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare les grandes manœuvres avec Haaland !

Publié le 27 décembre 2021 à 15h15 par La rédaction

Comme révélé par le 10sport.com, le PSG fait d'Erling Haaland l'une de ses priorités pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ du Français. Néanmoins, Joan Laporta aurait également le Norvégien dans son viseur afin d'incarner le futur du FC Barcelone.

Le mercato de l'été 2022 s'annonce déjà bouillant, notamment à travers la situation d'Erling Haaland. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Norvégien est la priorité du PSG pour pallier au possible départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Dernièrement, Mino Raiola a clairement laissé entendre à Sport1 que sa pépite était prête à quitter le Borussia Dortmund : « Il peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City, ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United. » Et le FC Barcelone compterait bien saisir sa chance avec Erling Haaland.

Laporta veut qu'Haaland soit le «Ronaldinho» de son projet !