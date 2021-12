Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a déjà identifié sa prochain recrue de l'hiver !

Publié le 27 décembre 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors que Ferran Torres devrait prochainement s'engager avec le FC Barcelone et que Dani Alves va pouvoir rejouer pour le Barça dès le mois de janvier, Xavi se serait déjà mis en quête d'un nouveau renfort.

Joan Laporta compte s'appuyer sur le prochain mercato hivernal pour renforcer l'effectif de Xavi et redresser un Barça en perdition. Malgré l'arrivée du technicien catalan sur le banc du FC Barcelone, les Blaugrana sont toujours à la peine. Le club culé a en effet été éliminé dès la phases de poules de la Ligue des champions et se trouve à la 7e place de la Liga. Néanmoins, Xavi compterait mettre tout en œuvre pour relancer son équipe en 2022. Après avoir enregistré la venue de Dani Alves en novembre dernier, Ferran Torres devrait signer dans les prochaines heures en faveur du Barça. Et Xavi aurait déjà une idée derrière la tête pour une troisième recrue...

Le Barça veut échanger Dest contre Mazraoui