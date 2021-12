Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a deux objectifs clairs pour cet hiver !

Publié le 14 décembre 2021 à 7h30 par A.C.

Arrivé pour remplacer Ronald Koeman, Xavi va affronter son premier mercato à la tête du FC Barcelone.

L'effectif du FC Barcelone a plusieurs carences... et ça ne va pas s’arrêter ! Alors qu'il a débarqué cet hiver, Sergio Aguero devraient annoncer sa retraite au cours des prochaines heures. L'ancien de Manchester City y serait contraint, à cause de récents problèmes cardiaques. Ainsi, sachant que la presse espagnole annonce également le retour de Luuk de Jong au FC Séville, un attaquant de pointe devrait débarquer en janvier. Plusieurs noms sont déjà évoqués, comme celui d'Alexis Sanchez, ancien coéquipier de Xavi au Barça désormais à l'Inter.

Xavi veut au moins un attaquant et un ailier

D'après les informations de Gerard Romero, un attaquant de pointe devrait bel et bien arriver au FC Barcelone cet hiver. Ce n'est pas tout, puisque le journaliste espagnol explique que Xavi aimerait également recruter un ailier, même si d'autres postes pourraient être renforcé en fonction des occasions. A noter que Ferran Torres et Dani Olmo, un autre ancien du Barça, sont les noms les plus cités en ce moment.