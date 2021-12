Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Edinson Cavani lâche un message énigmatique !

Publié le 27 décembre 2021 à 20h00 par B.C.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Edinson Cavani a lâché un message énigmatique sur ses réseaux sociaux, de quoi relancer les rumeurs de la presse catalane.

Après s’être assuré les services de Dani Alves pour cette seconde partie de saison, le FC Barcelone s’apprête à officialiser l’arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. L’international espagnol était l’une des priorités de Xavi, désireux de renforcer le secteur offensif du club culé, et d’autres renforts pourraient désormais débarquer. Le Barça s’intéresserait notamment à Edinson Cavani, en manque de temps de jeu à Manchester United. Une résiliation de contrat a d’ailleurs été évoquée pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, également pisté par les Corinthians et le FC Séville. Et c’est dans ce contexte qu’Edinson Cavani a lâché un message troublant sur ses réseaux sociaux.

Le message énigmatique de Cavani…

Alors que son avenir est très incertain, Edinson Cavani a publié une photo sur son compte Twitter le montrant avec une arbalète dans les mains, référence à sa célébration de but, avec en légende un émoji correspondant à cet objet, accompagné de points de suspension et d’un point d’interrogation. De quoi relancer les rumeurs de la presse catalane, expliquant qu’Edinson Cavani est encore dans le viseur du Barça, bien qu’il n’apparaisse plus comme une priorité avec l’arrivée imminente de Ferran Torres.