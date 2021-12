Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, Leonardo est prêt à tout !

Publié le 28 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans l’optique d’une prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le PSG songerait à alléger sa masse salariale cet hiver en se séparant d’un bon nombre de joueurs de Mauricio Pochettino.

« S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois ». Voici le message clair que Leonardo divulguait à Europe 1 et au Journal Du Dimanche dernièrement. Le directeur sportif du PSG ne cachait alors pas sa volonté de voir Kylian Mbappé accepter d’apposer sa signature sur une prolongation de contrat, son engagement prenant fin à l’issue de la saison au PSG. Et pour ce parvenir à ses fins, le dirigeant du Paris Saint-Germain semblerait prêt à effectuer un gros nettoyage de printemps.

Un nettoyage hivernal pour prolonger Mbappé ?