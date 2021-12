Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision fracassante pour Mbappé !

Publié le 27 décembre 2021 à 12h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid en 2022. Malgré tout, Leonardo fermerait totalement la porte à un départ de son numéro 7 en janvier.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat le 1er juillet s'il ne prolonge pas d'ici là. Et malheureusement pour le club de la capitale, son numéro 7 ne compterait pas rempiler car il souhaite rejoindre le Real Madrid en 2022. Et malgré le risque de voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à l'été 2022, le PSG n'envisagerait en aucun cas de le vendre en janvier pour empocher une belle enveloppe.

Le PSG exclurait une vente en janvier pour Kylian Mbappé