Mercato - PSG : Leonardo est prêt à toutes les folies pour Mbappé !

Alors que le PSG voudrait encore une fois tenter de prolonger Kylian Mbappé, le club parisien serait prêt à pousser vers la sortie plusieurs joueurs afin de lui offrir un pont d’or.

Bien que tout conduise à penser que l’avenir de Kylian Mbappé ne s’écrit plus au PSG et qu’il rejoindra le Real Madrid au terme de son contrat le 30 juin prochain, Paris refuse de rendre les armes dans ce dossier. En effet, même si le joueur de 23 ans n’a jamais ouvert la porte à l’idée d’une prolongation de son bail, le PSG entend de nouveau tenter sa chance prochainement si l’on en croit les informations dévoilées par SPORT ce dimanche. Et pour lui offrir un gros salaire, le club francilien serait prêt à consentir de gros sacrifices.

Sept joueurs poussés dehors par le PSG ?

En effet, le média espagnol poursuit en affirmant que le PSG serait prêt à sacrifier pas moins de sept joueurs pour offrir un pont d’or à Kylian Mbappé. Les hommes concernés seraient Rafinha, qui va rejoindre la Real Sociedad en prêt dans les heures à venir, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Sergio Rico, Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi. Reste maintenant à savoir si le PSG trouvera des acheteurs pour tous ces éléments et, surtout, si Kylian Mbappé peut encore accepter de parapher un nouvel engagement au sein du club de sa ville natale.