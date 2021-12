Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé donne une grande frayeur au FC Barcelone !

Publié le 27 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Aujourd’hui au PSG, Kylian Mbappé pourrait toutefois évoluer avec le Real Madrid la saison prochaine. De quoi faire craindre le pire au FC Barcelone.

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore et toujours au centre de toutes les rumeurs. Après son transfert avorté à l’été, le Français s’est reconcentré sur le PSG. Toutefois, son avenir devrait s’écrire loin du Parc des Princes. En fin de contrat et pas forcément enclin à prolonger, Mbappé devrait s’en aller librement à la fin de la saison. Plus rien ne le retiendra alors de rejoindre le Real Madrid, avec qui il pourra d’ailleurs négocier dès le 1er janvier. L’avenir de Kylian Mbappé s’écrirait donc en Espagne, au grand dam du FC Barcelone…

Le Barça a déjà peur ?