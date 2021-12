Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà tout prévu pour 2022 !

Publié le 28 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il se montre plus en difficulté dernièrement, Nuno Mendes aurait la confiance de Leonardo qui compterait définitivement le recruter au PSG. Le dirigeant parisien n’aurait d’ailleurs pas changé son fusil d’épaule pour Kylian Mbappé.

Au cours du dernier mercato estival, Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du PSG sont parvenus à considérablement renforcer l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. À chacune des lignes, du sang neuf a été injecté et dans le secteur défensif, Nuno Mendes a notamment débarqué. Malgré des débuts encourageants, l’international portugais s’est au fil des semaines montré plus discret. De quoi changer la donne dans l’esprit de Leonardo et des dirigeants parisiens concernant son avenir au PSG ? Pas vraiment.

Leonardo veut boucler le transfert définitif de Nuno Mendes et prolonger Kylian Mbappé