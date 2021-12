Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie s’ouvre pour cette recrue estivale…

Publié le 28 décembre 2021 à 5h15 par Th.B.

En pleine bataille pour se maintenir en Premier League cette saison, Newcastle cultiverait le désir de se faire prêter Georginio Wijnaldum à l’occasion du mercato hivernal.

Il fut la première recrue estivale du PSG et l’agent libre qui a montré la voie aux trois autres stars ayant déposé leurs valises au Paris Saint-Germain à l’issue de leurs contrats avec leurs clubs respectifs. Cependant, contrairement à Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum est loin de faire l’unanimité et se situe à des années lumières du niveau qu’il affichait sous la houlette de Jürgen Klopp ces dernières années à Liverpool. Au sein du comité de direction du PSG, on serait prêt à tourner la page, de manière momentanée.

Newcastle serait emballé par un prêt de Wijnaldum