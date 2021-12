Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti face à un concurrent de taille pour ce crack de Ligue 1 !

Publié le 27 décembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Annoncé comme étant sur les tablettes du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni susciterait également un fort intérêt de la Juventus. Néanmoins, les Bianconeri sembleraient être mal embarqués dans ce dossier.

L'AS Monaco se préparerait de plus en plus au départ d'Aurélien Tchouaméni en 2022. Dimanche, le journal L’Équipe a en effet annoncé que le départ de Français prendrait forme en coulisses. Le directeur sportif de l' ASM , Paul Mitchell, a lui dernièrement évoqué le cas du Français dans les colonnes de Tuttosport : « C'est déjà un joueur de haut niveau, il aura 22 ans fin janvier, et si nous voulons devenir un des plus grands clubs du monde, comme ceux qui le courtisent, il serait bon de le garder. Tout coûte cher à Monte-Carlo. Disons que Tchouaméni est aussi cher que le Grand Casino ». Alors que le Real Madrid ciblerait depuis plusieurs semaines Aurélien Tchouaméni, la Juventus compterait également tenter sa chance dans ce dossier. Toutefois, cela pourrait être une affaire bien compliquée pour la Vieille Dame ...

La Juve n'a pas les moyens et n'arrive pas à vendre