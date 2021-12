Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit le feu vert pour une pépite de Ligue 1 !

Publié le 27 décembre 2021 à 7h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid a déjà mis la main sur Eduardo Camavinga à l’intersaison, le club merengue compterait recruter un autre jeune international français et milieu de terrain en la personne d’Aurélien Tchouaméni. D’ailleurs, la pépite de l’AS Monaco se rapprocherait d’un départ.

Intouchable à l’AS Monaco où il brille sous la houlette de Niko Kovac, Aurélien Tchouaméni pourrait bien vivre ses dernières semaines sur Le Rocher. Certes, son contrat à l’ASM n’expirera qu’en juin 2024. Néanmoins, sa cote sur le marché est telle, que son départ à la prochaine intersaison apparaît comme étant inévitable. Que ce soit Chelsea, Manchester United ou le Real Madrid, sans oublier la Juventus, des grands noms du football européen semblent être prêts à accueillir l’international français qui soufflera sa 22ème bougie le 27 janvier prochain. Et son départ se préciserait les jours passant.

Un départ de Tchouaméni de l’ASM se préciserait