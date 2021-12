Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce joli à 0€, c’est déjà terminé !

Publié le 27 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Bien qu'il soit sur les tablettes de l'OM, Randal Kolo Muani, dont le contrat au FC Nantes s'achève en juin prochain, devrait rejoindre l'Eintracht Francfort.

En quête de renforts offensifs, l'OM aurait jeté son dévolu sur Randal Kolo Muani dont le contrat au FC Nantes s'achève en juin prochain. Le club phocéen espère donc boucler cette belle opération pour 0€, mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Eintracht Francfort a déjà trouvé un accord avec pour la signature de Randal Kolo Muani à l'issue de la saison. Une information confirmée par Fabrizio Romano.

Kolo-Muani est déjà d'accord avec Francfort