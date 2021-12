Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les exigences colossales de cette cible à 0€ de Leonardo !

Publié le 27 décembre 2021 à 13h15 par D.M.

Le PSG aurait rencontré l'agent d'Antonio Rüdiger afin d'en savoir un peu plus sur ses intentions. Le joueur n'aurait pas encore pris de décision définitive, mais serait prêt à réclamer un salaire important.

Malgré l’arrivée de Sergio Ramos lors du dernier mercato estival, le PSG serait en quête d’un défenseur central. Le club parisien aurait notamment activé la piste menant à Antonio Rüdiger et aurait accéléré dans ce dossier. Selon les informations d’ As , les dirigeants du PSG auraient récemment rencontré le frère et agent du joueur afin de confirmer leur intérêt et indiqué qu’ils étaient prêts à formuler une offre dans les prochains mois.

Rüdiger réclamerait un salaire annuel de 12M€