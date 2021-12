Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le recrutement de Dupraz prend forme !

Publié le 27 décembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

A quelques heures de l'ouverture du mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne est déjà très active en coulisse. Et pour cause, des renforts sont espérés dès les premiers jours du mois de janvier afin de compenser les départs à la CAN. Et alors que de nombreuses pistes ont circulé, le recrutement de l'ASSE commence à se décanter.

Après une première partie de saison très délicate, l'AS Saint-Etienne a décidé de se passer des services de Claude Puel. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c'est Pascal Dupraz qui a été choisi pour le remplacer. Coutumier de ce rôle de pompier de service, l'ancien entraîneur de Toulouse espère toutefois voir débarquer des renforts cet hiver. « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner », confiait-il lors de sa première conférence de presse. Il faut dire que l'ASSE va être particulièrement impactée par la CAN. En effet, Denis Bouanga, Wahbi Khazri, Harold Moukoudi, Yvan Neyou et Saïdou Sow s'envoleront pour le Cameroun où se disputera la compétition entre le 9 janvier et le 6 février. Par conséquent, les Verts devront impérativement se renforcer afin de ne pas vivre un mois de janvier cauchemardesque qui pourrait hypothéquer leurs chances de maintien.

Gnagnon et Sako officialisés dès le 1er janvier, Ferhat dans la foulée ?