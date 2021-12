Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL s’envole pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 28 décembre 2021 à 15h30 par Th.B.

Alors que le PSG travaillerait en parallèle de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé sur son éventuelle succession, Robert Lewandowski semble être une option prise en considération par le Paris Saint-Germain. Cependant, l’avenir du Polonais s’écrirait… au Bayern Munich !

Au cours du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien être susceptible de témoigner du départ de Kylian Mbappé. Certes, le directeur sportif Leonardo a dernièrement confié à Europe 1 et au Journal du Dimanche que la volonté première des dirigeants du PSG demeurait de parvenir à un accord avec le clan Mbappé pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Néanmoins, en coulisse et depuis la première offensive du Real Madrid à la toute fin de l’ultime fenêtre des transferts en août dernier, le10sport.com vous avait dévoilé que le PSG songeait notamment à la piste Robert Lewandowski afin de combler le potentiel vide laissé par le départ de Mbappé. Et cette option semble toujours être d’actualité d’autant plus que le contrat de Lewandowski au Bayern Munich prendra fin en juin 2023. Néanmoins, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, démontrait à quel point il était déterminé à voir Lewandowski prolonger son contrat. « Robert sait que moi et tous les responsables l'apprécions beaucoup, je le lui ai dit assez souvent. Nous sommes si heureux de l'avoir parce qu'il est une garantie de but absolue, le meilleur attaquant du monde. Je serais heureux s'il mettait fin à sa carrière avec nous ». Mais quelle est la position de Lewandowski sur la question ?

Lewandowski laisse planer le doute pour son avenir…

À l’occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards qui a eu lieu lundi soir, Robert Lewandowski a été invité à s’exprimer sur la suite des opérations alors qu’il soufflera sa 34ème bougie en août prochain. Refusant de se livrer sur la prochaine étape de sa carrière, la piste offensive du PSG s’est néanmoins exprimé sur sa longévité. « À mon âge, je pense pouvoir jouer au plus haut niveau pendant quelques années encore. La mentalité que j'ai est de continuer à avoir de bonnes années le plus longtemps possible. L'avenir ? Dans ma vie, tout ce que j'ai fait a été ma décision. Je peux encore jouer plusieurs années, je suis concentré sur mon club et sur la réalisation de nos objectifs. Presque chaque année, il y a des rumeurs, mais je sais que je dois me concentrer sur mon équipe et faire de mon mieux » . Et pour Sky Sport , Robert Lewandowski est même allé plus loin en évoquant une potentielle venue en Serie A, bien que tout reste hypothétique à l’instant T. « Je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis. Le Genoa ?Je suis allé voir le derby, mais j'ai choisi le Borussia Dortmund parce qu'ils jouaient en Europe alors que le Genoa ne le faisait pas. La Serie A ? Je ne sais pas, qui sait ? J'aime beaucoup l'Italie et j'ai beaucoup d'amis italiens là-bas ».

…mais en coulisse, tout serait déjà clair !