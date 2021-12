Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé affiche un énorme souhait pour son départ !

Publié le 28 décembre 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de rejoindre le Real Madrid en 2022. Dans cette optique, l'attaquant français et la direction merengue aimeraient finaliser l'opération au plus vite.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà scellé son avenir avec le PSG. D'après les indiscrétions d' AS , le numéro 7 de Mauricio Pochettino compterait ne pas prolonger pour rejoindre le Real Madrid en 2022. Déterminé à évoluer à la Maison-Blanche la saison prochaine, Kylian Mbappé serait même pressé de boucler son départ.

Kylian Mbappé et le Real Madrid veulent vite en finir