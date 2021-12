Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision finale !

Publié le 28 décembre 2021 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé n'envisagerait en aucun cas de prolonger avec le PSG. Selon la presse espagnole, l'attaquant de 23 ans serait totalement décidé à jouer au Real Madrid la saison prochaine.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat le 1er juillet s'il ne prolonge pas d'ici là. Alors qu'il a signé un bail de cinq ans à son arrivée à Paris, l'attaquant de 23 ans n'a jamais rempilé. Et le PSG peut maintenant s'en mordre les doigts, puisqu'il s'apprêterait à perdre Kylian Mbappé gratuitement. Selon AS , le numéro 7 du club rouge et bleu aurait totalement scellé son avenir.

Kylian Mbappé plus que jamais décidé à partir ?