Mercato - PSG : Rafinha annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 28 décembre 2021 à 12h10 par T.M.

C’est officiel depuis ce lundi, Rafinha a été prêté, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison à la Real Sociedad. Présenté à la presse ce mardi, le Brésilien, toujours sous contrat avec le PSG, a été interrogé sur son avenir.

Le grand ménage de Leonardo au PSG a débuté. En effet, ce lundi, c’est Rafinha qui a quitté le club de la capitale. Le Brésilien n’entrait clairement plus dans les plans de Mauricio Pochettino et le mieux pour lui était de partir pour retrouver du temps de jeu dans un autre club. L’ancien du FC Barcelone a alors fait son retour en Liga. En effet, cela a été officialisé, Rafinha sera prêté à la Real Sociedad jusqu’à la fin de la saison et il n’y a aucune option. Quid alors de l’avenir du frère de Thiago Alcantara, sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG ?

« Je ne sais pas ce qui va se passer dans l’avenir »