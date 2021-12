Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indésirable de Pochettino sort du silence après son départ !

Publié le 28 décembre 2021 à 11h15 par La rédaction

N'entrant pas dans les plans de Mauricio Pochettino, Rafinha s'est envolé du côté de la Real Sociedad comme cela a été officialisé ce lundi. Et le Brésilien ne semble pas mécontent de retrouver le championnat espagnol.

Le dossier chauffait depuis quelques jours et cela est devenu officiel depuis ce lundi. En manque de temps de jeu au PSG, n’entrant clairement pas dans les plans de Mauricio Pochettino, Rafinha a fait ses valises et s’est envolé du côté de la Real Sociedad en prêt, sans option d'achat. Il s’agit du premier départ cet hiver pour Leonardo. Et vraisemblablement, le Brésilien ne semble pas mécontent de retrouver le championnat espagnol, lui l'ancien du FC Barcelone et du Celta Vigo.

« Je suis très excité d'apprendre, de grandir, de pouvoir montrer le footballeur que je suis »