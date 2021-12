Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta veut jouer un très mauvais tour à Tuchel !

Publié le 28 décembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Cherchant à se renforcer sur le plan défensif, le FC Barcelone envisagerait de s'attacher les services d'Andreas Christensen et de César Azpilicueta. D'ailleurs, Joan Laporta ne compterait pas lâcher l'affaire pour les deux défenseurs de Thomas Tuchel.

Auteur d’une première partie de saison assez délicate, le FC Barcelone chercherait à se renforcer. Joan Laporta explorerait plusieurs pistes, tant dans le secteur offensif que défensif, pour pouvoir apporter des solutions à Xavi. Quelques noms ont déjà été liés à la formation blaugrana, comme Edinson Cavani, Matthijs de Ligt, Andreas Christensen ou encore César Azpilicueta. D’ailleurs, FC Barcelone n’aurait pas l’intention de lâcher l’affaire avec les deux joueurs Chelsea malgré l’arrivée de Xavi qui a changé quelques plans sur le mercato catalan.

Laporta ne veut pas abandonner les dossiers Christensen et Azpilicueta