Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De gros doutes émis pour cette opération avec Raiola ?

Publié le 28 décembre 2021 à 9h00 par La rédaction

En quête de renforts sur le plan défensif, le FC Barcelone songerait à s'attacher les services de Noussair Mazraoui. Cependant, Joan Laporta nourrirait quelques doutes quant au latéral droit de l'Ajax.

Le FC Barcelone traverse une période difficile ces derniers temps. Tant sur le plan économique que sportif, le club catalan se retrouve dans une situation délicate. Cependant, Joan Laporta aimerait bâtir une nouvelle équipe capable de renouer avec le succès sur toutes les échelles. De ce fait, le président catalan suivrait avec attention quelques joueurs sur le marché des transferts. Si le secteur offensif est concerné, Joan Laporta penserait également à renforcer la défense de Xavi. Plusieurs noms ont été évoqués comme Matthijs de Ligt, Andreas Christensen ou encore Noussair Mazraoui. Cependant, le dossier de ce dernier pourrait n’aboutir à rien.

Laporta doute de la capacité d’adaptation de Mazraoui