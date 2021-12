Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut faire affaire avec… Mino Raiola !

Publié le 28 décembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Proche de Mino Raiola, le président Joan Laporta pourrait bien faciliter certaines opérations souhaitées par Xavi Hernandez dont le dossier Noussair Mazraoui.

Nommé en novembre dernier et ce, jusqu’en juin 2024, Xavi Hernandez a du pain sur la planche pour redorer le blason du FC Barcelone et de ramener le club culé au standing qui est le sien. Cela passerait par une révolution au sein de l’effectif blaugrana que ce soit dans le sens des départs et des arrivées. Et alors que le président Joan Laporta jouirait d’une belle relation avec Mino Raiola, l’entraîneur espagnol pourrait bien mener à bien une voire plusieurs opérations avec le renommé agent.

Mazraoui ne serait que la partie émergée de l’iceberg !

C’est en effet ce que le journaliste Ferran Correas a fait savoir ces dernières heures. Que ce soit Xavi Hernandez ou la direction sportive du FC Barcelone, la piste menant à Noussair Mazraoui ferait l’unanimité. Représenté par Mino Raiola, le latéral droit de l’Ajax Amsterdam pourrait bien être l’une des potentielles opérations bouclées par le FC Barcelone avec notamment Paul Pogba, Matthijs de Ligt ou encore Erling Braut Haaland.