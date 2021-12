Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup d’arrêt brutal dans le dossier Cavani !

Publié le 28 décembre 2021 à 0h00 par A.C.

Actuellement à Manchester United, Edinson Cavani semble être la priorité de Xavi au FC Barcelone en ce mercato hivernal.

Sergio Aguero parti, qui sera le nouveau numéro 9 du FC Barcelone ? Luuk de Jong devrait partir tandis que Martin Braithwaite est toujours blessé au genou. Ainsi, Xavi a décidé de recruter un nouvel attaquant cet hiver et l’heureux élu ne serait autre qu’Edinson Cavani, ancien du Paris Saint-Germain désormais à Manchester United. Ce dernier est toutefois sous contrat jusqu’en juin prochain et du côté d’Old Trafford on ne semble pas vraiment vouloir le laisser filer vers le Barça...

Cavani est très important pour Manchester United

Ce lundi, Fabrizio Romano annonce en effet que les dirigeants de Manchester United ne veulent pas se séparer d’Edinson Cavani, bien au contraire. Il serait tout simplement considéré comme un joueur important par Ralf Rangnick et ne devrait donc pas être libéré de son contrat au mois de janvier. A noter que le journaliste italien estime que la même chose vaudrait pour son coéquipier Diogo Dalot, suivi notamment par l’AC Milan.