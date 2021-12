Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Ousmane Dembélé, c’est terminé !

Publié le 28 décembre 2021 à 14h30 par Th.B.

Alors qu’il a longtemps été question d’un départ libre de contrat d’Ousmane Dembélé, la prolongation du Français aurait atteint la phase finale des négociations avec le FC Barcelone.

Dernière ligne droite dans le feuilleton Ousmane Dembélé ? Après de longues semaines évoluant dans le flou et sous la menace d’un départ libre de tout contrat l’été prochain d’un joueur disposant d’une jolie cote sur le marché des transferts, le FC Barcelone semblerait être à présent bien placé pour témoigner de la signature d’un nouveau contrat de la part de Dembélé. SPORT a en effet fait savoir que le champion du monde tricolore ne cultiverait à présent plus des envies d’ailleurs alors qu’il en a longtemps été question avec notamment des intérêts de Manchester United, de Liverpool ou encore de Newcastle. De plus, le quotidien catalan a fait part d’une volonté de Dembélé d’apposer sa signature sur un nouveau contrat de cinq ans. Et le coup de tonnerre évoquait par Marca lors du réveillon de Noël comme quoi un départ cet hiver en cas de non prolongation de contrat au FC Barcelone serait une possibilité, cette éventualité ne serait plus à l’ordre du jour.

Négociations finales entre le Barça et Dembélé !