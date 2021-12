Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare ses plans B pour Haaland !

Publié le 28 décembre 2021 à 12h00 par T.M.

Actuellement, le FC Barcelone travaillerait sur l’arrivée d’Erling Braut Haaland pour l’été. Un dossier toutefois complexe qui obligerait les Blaugrana à étudier d’autres options pour se renforcer offensivement.

D’ici peu, Ferran Torres deviendra un joueur du FC Barcelone. Il ne resterait plus que quelques détails pour officialiser la venue du joueur de Manchester City. Xavi peut donc respirer un peu mieux, il tiendrait enfin son attaquant tant désiré pour cet hiver. Il n’empêche que le secteur offensif reste au coeur des préoccupations au Barça. En effet, en Catalogne, on chercherait toujours un buteur pour le prochain mercato estival et actuellement, tous les regards se tournent vers Erling Braut Haaland. Alors que les choses avancent pour le joueur du Borussia Dortmund, d’autres dossiers seraient également à l’étude en parallèle.

L’option Adeyemi pour le Barça !